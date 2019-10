Die beste Meldung des Tages

Ja man sieht sich im Leben immer zwei mal, Herr Ex Ob Prinz hat ganze Arbeit geleistet, hat Existenzen ruiniert...im Auftrag der SPD!

Staatsschutzinfos wurden an die Presse durchgestochen. Der Rest ist bekannt! Die nächste Partei sind die Grünen die verschwinden werden, Herr Belit Onay hat genug Bildmaterial geliefert, indem er anderen Parteien die Möglichkeit nahm, sich zu artikulieren, sich den demokratischen Grundrechten zu bedienen. Auch hier sieht man sich im Leben zweimal!



Berlin. Der Meinungsforscher Manfred Güllner sagt das baldige Verschwinden der SPD voraus. „Die SPD ist in der Auflösung begriffen. Ein neuer Vorsitzender wird das nicht ändern“, sagte Güllner im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ in Bezug auf den geplanten Mitgliederentscheid für die neue SPD-Spitze. Güllner ist Gründer und Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa.Seit 1998, dem Jahr, in dem die SPD mit Gerhard Schröder an der Spitze die letzte Bundestagswahl gewann, habe sie rund 13 Millionen Wähler verloren, so Güllner. „Sie sollte darüber nachdenken, wie es so weit kommen konnte. Das tut sie gerade nicht, wenn sie immer weiter nach links schwenkt. Die SPD hat die Mitte verloren.“Zitat Nordkurier vom 09.10.2019