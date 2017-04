Da der Thread ( https://www.myheimat.de/laatzen/politik/brot-fuer-... ) geschrottet wurde, weil manche durchdrehen, wenn man diese Zustände thematisiert und kritisiert und MH den dann schloss (warum auch immer), also erneut:Mehr als 50.000 Krebstote soll es durch Mangelernährung geben und 25% der Krebspatienten sterben gar nicht am Tumor - Nur wenige Kliniken verfügen über ein Ernährungsteam usw.Und:"1,5 Millionen Erwachsene in Deutschland sind mangelernährt"Wir sind ein asoziales Volk...