Vogelstimmenführung um den Rodelberg

Was zwitschert in den Bäumen? Am Samstag, den 07. Mai, lauschen wir den Vögeln im Baumlehrpfad und lernen sie am Gesang zu erkennen.Treffpunkt ist an der Haltestelle "aquaLaatzium" um 09:00 Uhr.Mehr: https://nabu-laatzen.jimdofree.com/veranstaltungen/f%C3%BChrungen/vogelstimmen-exkursionen/