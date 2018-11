Wir erkundeten die unmittelbare Umgebung der Kirche, die im herbstlich dunstigen Licht schöne Blicke in die nähere und weitere Gegend bot. Der Brocken, 73 km entfernt, den man von dort sonst sehen kann, hüllte sich leider in Schleierwolken.Die Fotos zeigen Euch einen kleinen Eindruck von unserer Wanderung an diesem Novembertag, mit samtigem Licht und samtigen Temperaturen. Wie immer eine Gemeinschaftsproduktion von Wilhelm und mir....