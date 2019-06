Petri Heil an den Koldinger Teichen 

Laatzen : Koldinger Teiche |

Kein Angler Latein.

Gestern haben ich und einige andere Zuschauer an den Koldinger Teichen vor dem kleinen Aussichtsturm einzigartiges erlebt. Ein Angler stand im Wasser und fing einen für uns riesigen Hecht. Wir durften ihn dabei fotografieren. Der Petrijünger gab auch bereitwillig Auskunft über die Fischbestände und deren Austausch während der letzten Hochwasser. Alles sehr Lehrreich. Dann liess er den Hecht wieder zurück in seine Freiheit. „Catch and release“ sagen die Angler dazu.Krönender Abschluss war die Vorstellung des Seeadlers, der einen gerade frisch gefangenen Fisch auf der weit entfernten zweiten Kormoraninsel verspeiste. Ohne den Hinweis einer Naturfreundin mit leistungsstarken Fernglas hätte ich das nicht gesehen. Da ich nicht mit der richtigen Kamera ausgerüstet war, bin ich dann mit meiner Spiegelreflex und anderem Objektiv noch einmal zurück gekommen und konnte den Seeadler auf der kleinen Kormoraninsel diesmal besser fotografieren.

Petri Dank.