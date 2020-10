Nistkastenwartung in der Leineaue

Wie in den letzten beiden Jahren, wurden die Halbhöhlen für Nischenbrüter nicht angenommen. Dafür waren sämtliche Vollhöhlen bewohnt. Bei Gelegenheit werden wir die Halbhöhlen also austauschen.Für die Feldsperlinge war 2020 ein trauriges Jahr. In der Doppelhöhle am Aussichtsturm fanden wir einen toten erwachsenen Spatzen.In drei Kästen scheuchten wir Mäuse auf, die auf den alten Vogelnestern schon Laub für ihren Winterschlaf aufgeschichtet hatten. Wir putzten diese Kästen trotzdem, denn noch haben die Nager Zeit, frisches Laub in die sauberen Schlafquartiere zu tragen. So kommen sie gesünder durch den Winter und im Frühjahr sind die Kästen noch sauber genug für die Brutsaison der Singvögel. In einem Kasten schauten uns ganze drei Mäuse an - in den Vogelnestern unter ihrem Laubnest fanden wir neben Parasiten auch sieben ungeschlüpfte Eier.