Naturbeobachtungen in der Laatzener Leinemasch

Laatzen : Leinemasch bei Alt-Laatzen

Am 1. Mai strömen die Laatzener zum Wiesendachhaus in der Leinemasch, genießen den herrlichen Maianfang bei einem kühlen Bierchen und lauschen der Bourbon Skiffle Company, die dort das Publikum unterhält. Nur ein paar Schritte weiter tauchen wir nach unserem Besuch der Maifeier in eine kleine Idylle ein. Herzlichen Dank an Andrea und Wilhelm für ihren tollen Tipp, diesen Rückweg zum Parkplatz zu wählen!

Auf dem Gewässer zwischen der Leine und ihrem Altarm beobachten wir Haubentaucher beim Nestbau. Typisch für diesen Wasservogel ist die prächtige Haube, der er seinen Namen verdankt. Gemeinsam tauchen die Altvögel immer wieder im Wasser ab, um kurz darauf mit Pflanzenstängeln und Schlamm für den Ausbau des schwimmenden Nestes wieder aufzutauchen. Auch beim Brüten und später bei der Aufzucht der Jungen werden die Haubentaucher als Team arbeiten.Weiter geht es auf dem idyllischen Weg entlang des alten Baumbestandes. In der Ferne ist der Ruf des Kuckucks zu hören. Schnell die Hand auf die Brieftasche gelegt - man weiß ja nie, was das Jahr finanziell für Überraschungen in petto haben wird... Am Wegesrand blühen Obstbäume, Löwenzahn und Gedenkemein. Die Frösche stimmen mit ihrem Quaken in die Musik ein, die vom Wiesendachhaus leise zu uns herüber weht. Meisen, Zaunkönig und Dorngrasmücke trillern uns ihr Frühlingslied, während ein Weißstorch sich vom Wind über uns tragen lässt. Vielleicht handelt es sich bei dem imposanten Vogel um Rolf oder Frieda. Die beiden Störche haben in der Leinemasch bei Grasdorf wieder ihr Nest bezogen und sind sicher auch hier auf den fetten Wiesen der Masch auf Futtersuche. Ein Höckerschwan zieht gemächlich auf dem Gewässer seine Runden und macht schließlich zum Abschied und Abschluss unseres kleinen Spazierganges ein Nickerchen.Auf unserer kurzen Tour haben wir in der Laatzener Leinemasch bereits tolle Beobachtungen machen können. Vielleicht kommt uns bei unserem nächsten Besuch sogar der Eisvogel vor die Linse - wir kommen sicher wieder!Ich wüsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie.