Laatzen - Wetter

Ist der Januar hell und weiß, wird der Sommer sicher heiß.Februar mit Sonnenschein und Vogelsang macht dem Bauern Angst und Bang.Ist der März kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun und Faß.April warm und nass, tanzt die Magd ums Butterfass.Mairegen auf die Saaten, dann regnet es DukatenWenn der Juni kühl und trocken, gibt's was in die Milch zu brockenSoll gedeihen Obst und Wein, muss der Juli trocken sein.Hundstage hell und klar deuten auf ein gutes Jahr,werden Regen sie bereiten, kommen nicht die besten Zeiten.Wenn's im Oktober friert und schneit, bringt der Jänner milde Zeit.Bringt der November Morgenrot, der Aussaat dann viel Schaden droht.Regnet's an Sankt Nikolaus, wird der Winter streng und graus.