Laatzen - Es grünt so grün ...

Nicht nur, wenn Spaniens Blüten blühen. Jetzt ist draußen alles grün, was grün sein soll. Die Wiesen in Laatzen erstrahlen in sattem Grün - und unser Auge erfreut sich daran.Die Iren – die wahren Experten fürs Grüne – können auf ihrer Insel angeblich vierzig Schattierungen des Grüns bestaunen. Nachgezählt habe ich nicht, aber herrlich grün ist es dort schon.Der frische, gelbgrüne Farbton symbolisiert das Wiedererwachen der Natur im Frühling und ist ein Sinnbild für Neubeginn. Der Farbton erinnert an frische Pflanzen, aufkeimende Bäume, Lebendigkeit und Frische