Ein diesig-nebliger Sonntag an den Koldinger Seen

Nachdem die ganze Woche das Wetter eher suboptimal war, man erinnere sich nur an den Sturm am Donnerstag, habe ich mich schon auf den Sonntag gefreut.Samstag musste ich noch arbeiten, aber Sonntag lag weiter nichts an. Bis auf das, von den Meteorologen versprochene, heiter bis wolkig und trocken.Mit einem hatten sie Recht: es hat nicht geregnet!!!Der Tag begann und endete grau und neblig.....Ich habe den inneren Schweinehund überwunden und eine 5km Runde um einen der Koldinger Seen gedreht.Es sind Fotos mit einer ganz eigenen, melancholischen Stimmung entstanden.Und die Bewegung und die frische Luft haben mir sicher gut getan.