Der Oktober beginnt mit Sonne...

Nachdem es gestern den ganzen Tag heftigst geregnet hatte, habe ich daher beschlossen, nicht mit dem Fahrrad an Seen oder in die Masch zu fahren, sondern mein Glück per pedes im Park der Sinne zu versuchen.Nachdem ich den offiziellen Teil des Sonntags mit Arbeit hinter mich gebracht habe, war noch genug vom Tag übrig, um auf die Pirsch nach herbstlichen Motiven zu gehen.Und wie schon so oft gesagt, der Park der Sinne lohnt sich immer und bei jedem Wetter und bei jeder Jahreszeit!Aber seht selbst....