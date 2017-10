Die Leine steht schon wieder kurz vor Hochwasser, die Wege sind schlammig und überall liegen noch Äste, teilweise sogar Bäume quer über die Wege.Ich mich für einen gepflegten Marsch um die Koldinger Seen entschieden. Rein in die Gummistiefel und munter mitten durch den Matsch. Macht Spaß und versetzt einen in Kindertage zurück.Ich habe auch die Sturmschäden im Bild festgehalten, Xavier hat ordentlich gewütet....