Workshop "Gesunder Boden im eigenen Garten"

Laatzen : Mitmachgarten |

Was ist eigentlich ein gesunder Boden? Und wie kann das Bodenleben im eigenen Garten gefördert werden?



Der Herbst ist genau die richtige Zeit, um sich mit solchen spannenden Themen auseinanderzusetzen. Der Mitmachgarten veranstaltet am 16.10. ab 11 Uhr einen Workshop, welcher theoretische Aspekte zum Mikrokosmos Boden vermitteln wird und aktiv eine Kompostmiete aufgebaut wird. Hierfür wird Sylvia Steuernagel ihr Wissen mit uns teilen.



Du hast Lust teilzunehmen? Melde dich gerne unter folgender Adresse an:

kontakt@mitmachgarten-laatzen.de



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die geltenden 3G Regeln kommen zum Einsatz. Alle weiteren Details zum Ablauf werden nach der Teilnahmebestätigung geteilt.



Wir freuen uns auf euch!



Die Veranstaltung kann dank der Förderung von Demokratie leben! kostenfrei angeboten werden. Vielen Dank 😃. Das tolle Bild von unserem letzten Workshop "Blühminar" stammt von Christiane Neupert.