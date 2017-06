Laatzen : Kunstkreis Laatzen |

Am 2. 7. 17 stellen Mitglieder der Malgruppen des Kunstkreises Laatzen eine Auswahl ihrer Bilder aus. Eine Einführung in die Ausstellung gibt Dr. Dietmar Weiß, Schriftführer beim Laatzener Kunstkreis. Die Bilder sind in der Galerie bis zum 1.8.17 zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.