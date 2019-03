Osterfeuer in Rethen/Leine

Auch in diesem Jahr veranstalten die Schützengesellschaft Rethen, der FC Rethen und die Ortsfeuerwehr am 20.4.2019 das Osterfeuer an der Sportanlage am Erbenholz.

Für die Kinder geht es um 18:00 Uhr an der Grundschule los. Wie seit mehreren Jahren üblich wandern die Kinder mit Fackeln zum Erbenholz.Gegen 18:30 werden die Kinder dort erwartet und das Feuer durch ihre Fackeln entzündet.Für das leibliche Wohl ist zu günstigen Preisen gesorgt.Dieses Jahr wird zusätzlicher Grünschnitt angenommen. Die Annahme findet am 13.4. zw. 10 und 12 Uhr an der Sportanlage am Erbenholz statt.Es werden nur gebündelter Astschnitt und unbehandeltes Holz, welches höchstens armdick sein darf, angenommen.