Orgelkonzert für Kinder „Die Arche Noah“ am 28.10.2017 in der Arche der Thomas-Kirchengemeinde Laatzen

Laatzen : Arche der Ev.-luth. Thomas-Kirchengemeinde Laatzen |



60 große und kleinere Kinder um 11 Uhr in die Arche, voller Neugier auf das „Kinderorgelkonzert“

Am 28.Oktober kamen ca. 60 große und kleinere Kinder um 11 Uhr in die Arche der Thomas-Kirchengemeinde, voller Neugier auf das „Kinderorgelkonzert“. Herr Suho, der neue Kirchenkreiskantor, sagte zur Begrüßung:Vor einem gebannt lauschenden Publikum malte Herr Suho mit der passenden Orgelmusik die Bilder, die durch den von Magdalena Hentschel vorgetragenen Text entstanden.Irgendwann später war es dann soweit.Deutlich sah man die Tiere auf die Arche kommen, beschwingt die Vögel und Insekten, graziös und elegant die langbeinigen Tiere wie z.B. die Flamingos, stolz und imposant wie der König der Tiere, der Löwe. Dann eine große Pause, denn die langsamen Tiere hielten den Verkehr auf, und dahinter laut polternd die großen Tiere wie Elefanten und Dinosaurier.Beeindruckend malte die Orgel den Regen, Sturm, Donner und Blitz mit ihren Tönen in den Raum.Das Aufsetzen der Arche auf Land war deutlich zu hören, genauso wie die Freude und der Dank nach der überstandenen Sintflut.Ein bunter Regenbogen war am Himmel zu sehen, genau wie in unserer Arche in den hohen Fenstern.Die Musik und die lebendigen Texte brachten die alte Sintflut-Geschichte gelungen in die heutige Zeit.