Orgel Matinee in der Arche mit Musik von Paganini / Weltstar Mariusz Patyra-Violine gibt ein Konzert mit Monika Swiechowicz-Orgel St.Thomaskirchengemeinde Marktstr.21 Laatzen

"Polnischer Paganini" zu gast in Hannover/Laatzen. Nach seiner letzten Kritik aus der HAZ " Wo Herzen schmelzen" ist er nun wieder zu erleben.Dies mal aber mit dem ersten Violinkonzert D-dur op.6, nr.1, hat der polnischer Violin Virtuose Mariusz Patyra-Gewinner des Internationalen Violinwettbewerbs "Premio Niccolo Paganini" in Genua (2001)sich was besonderes vorgenohmen, und zwar mit der ebenso aus Polen stammende Monika Swiechowicz, werden die beiden Künstler die erste Weltaufführung des berühmten Werkes in der Besetzung - Violine und Orgel anbieten. Ein unglaubliches Erlebniss..