One more time

ZusatzshowAm 16. Februar wird die Bühne des Erich-Kästner- Gymnasiums in Laatzen wieder zum „Wonderland“. Wie bereits bei der Erstaufführung präsentiert das Fanfaren Corps Laatzen eine einzigartige, musikalische Liveshow in verschiedenen Kulissen und mit vielen Lichteffekten. Da die 19.00 Uhr Vorstellung wiederholt ausverkauft ist, wird es eine Zusatzshow um 16.00 Uhr geben.Karten können jeden Montag ab 18:30 bis 21.00 Uhr im Erich- Kästner Gymnasium oder per E-Mail an info@fanfarencorpslaatzen.de für 5 Euro p.P. erworben werden.