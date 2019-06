Musikzug der Feuerwehr Laatzen begeistert die Sylter- drei Konzerte auf der Insel

Bereits zum 14. Male verbrachten die Mitglieder des Feuerwehrmusikzuges der Stadt Laatzen und ihre Familien "vier tolle Tage" auf Sylt, der nördlichsten deutschenInsel. Begeisterte Zuhörer der 38 Musikerinnen und Musiker waren in diesem Jahr nicht nur die Gäste und Einheimischen der Insel, sondern auch Bürgermeister JürgenKöhne (Laatzen) und Nikolas Häckel (Sylt). Untergebracht waren die insgesamt 60 Personen wie immer im "Heim an der Düne" der AWO in Hörnum.Am Himmelfahrtstag um 14.34 Uhr kamen 28 Laatzener pünktlich am Westerländer Bahnhof mit dem Intercity an, wurden per Kleinbus nach Hörnumgebracht und dann war das Wiedersehen mit den anderen per PKW angereisten Mitgliedern riesig. Alle lagen sich in den Armen, so groß war die Freude auf die"vier tollen Tage auf Sylt".Abends dann das erste Konzert in Hörnum anläßlich der Einweihung des dortigen Leuchtfeuers nahe der Ortsmitte. Außerdem wurde der neue Mannschaftstrans-portwagen (MTF) an die Feuerwehr übergeben. Bei Temperaturen nahe von 14 Grad und windigem Wetter war die Stimmung trotzdem gut. Eine Überraschung andiesem Abend: Bürgermeister Jürgen Köhne schaute vorbei und servierte den Musikern spontan mehrere Runden Getränke. Er verbrachte zusammen mit EhefrauMarita seinen Urlaub auf Sylt und nutzte immer wieder die Gelegenheit den Musikern einen Besuch abzustatten. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunktals vier Trompeter den Turm des Leuchtfeuers emporkletterten und von oben bliesen. Großer Applaus der 300 Besucher belohnte die Musiker und ihren neuenDirigenten Michael Kipping für ihre Darbietungen, einige Besucher des kleinen Festes tanzten sogar vor den Musikern.Nach dem Abendessen gab es spontan noch ein "kleines Extrakonzert" auf dem großräumigen Gelände des Quartieres in Hörnum. Zahlreiche Radfahrer und Fußgängerblieben stehen, Autos fuhren langsamer als etwa eine Stunde lang "Tanzmusik und bekannte Melodien" über den Hof schallten. Die Familienangehörigen tanztenund wippten zu den Melodien im Rhythmus mit, sogar eine Polonaise bildete sich.Der 2. Tag stand den Gästen aus Laatzen dann zur freien Verfügung. Mancher machte einen Ausflug per Schiff ins nahe Dänemark, andere Laatzener besuchtendie kleinen Dörfer auf Deutschland nördlichster Insel, ob in List oder Westerland überall trafen sich Gruppen von Laatzenern wieder. Ein Fischbrötchen auf die Handwar an diesem Tag dabei natürlich selbstverständlich. Nach einer Schifffahrt um die südliche Spitze der Insel herum trafen sich alle Reisenden am Abend zumGrillen am "Heim an der Düne".Der Sonnabend war dann der "Arbeitstag" des Musikzuges. In der Konzertmuschel in Westerland sowie an der Sansibar nahe Rantum gaben die Musiker jeweilsein 2-stündiges Konzert. Mehrere Hundert Zuhörer lauschten den Melodien an der Uferpromenade in Westerland, unter ihnen auch zwei Bürgermeister. JürgenKöhne traf hier seinen Amtskollegen aus Sylt, Nikolas Häckel. Beide unterhielten sich über die Nöte und Probleme beider Kommunen. Auf der Bühne ertönte derweilder "König Ludwig Marsch" und Melodien von ABBA bis Dschingis Khan. Gekonnt durch das Programm führte Joachim Walter, der nicht nur zu jedem StückEinzelheiten bekannt gab sondern auch Laatzen vorstellte und mit kurzen witzigen Einlagen für Heiterkeit sorgte. Viel Applaus belohnte die Musiker.Am Nachmittag, die Sonne kam heraus und die Temperaturen stiegen über 20 Grad, ging es dann zur Sansibar in den Dünen nahe Rantum im Süden der Insel.Etwa 2000 Gäste lauschten hier der Musik und ließen sich so bei Sekt oder Bowle unterhalten. Einige sangen bei etlichen Melodien mit oder klatschtenzum Rhythmus. Die Stimmung war phantastisch. Nach etwa zwei Stunden ging das Konzert an dem bekannten Restaurant in den Dünen zu Ende.Die Laatzener kehrten nach Hörnum zurück.Hier servierte abends Küchenchefin Lydia Lüdrichsen frischen Fisch und Salat zum Abendessen. Nach "reichlich Arbeit" am Tage hatten alle auch einenguten Appetit. Durch die Dünen gelangten die Gäste in wenigen Schritten zur Nordsee und konnten nochmals einen Blick auf die untergehende Sonnewerfen bevor abends alle wieder gemütlich im Aufenthaltsraum zusammen. Im 14 Grad kalten Wasser nahmen sogar etliche Laatzener ein Bad, mitnassen Haaren kamen die "Badenixen" vom Strand zurück.Am Sonntag hieß es dann zum 14.Male von "der Insel" Abschied zu nehmen, für die Bahnfahrer fuhr der Zug um 10.56 Uhr ab Westerland. Manche per Autoangereiste Gäste blieben noch einige Tage länger.Ein besonderer Dank gilt Musikzugführer Lothar Paarmann, der diese Fahrten immer organisiert und natürlich den "guten Geistern" des Heimes an der Düne: Lydiasowie Sönke Lüdrichsen, die nicht nur für gute Kost während des Kurztripps nach Sylt sorgen, sondern auch bei der Logistik helfen. Die 38 Musiker auf derInsel zu den Auftritten zu chauffieren ist nämlich keine leichte Aufgabe.Fotos: Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen. Diese Fotos dürfen nur im Rahmen der Berichterstattungzu dieser Pressemeldung unter Nennung der Quelle verwendet werden.