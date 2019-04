Musikalischer Frühschoppen bei den Feuerwehr-Musikern in Laatzen

PRESSEINFO STADTFEUERWEHR LAATZEN 25.04.2019



In knapp drei Wochen ist es soweit:

Musikalischer Frühschoppen des Musikzuges der Feuerwehr Laatzen und der Ortsfeuerwehr Laatzen.



Am Sonnabend, dem 18.Mai 2019, ab 11 Uhr beginnt die Veranstaltung auf dem Gelände am Sankt-Florian-Weg in Laatzen-Mitte.

Bis gegen 15 Uhr wird das Orchester mit Hits und Märschen aus dem umfangreichen Repertoire die Gäste erfreuen. Ein kleines

Rahmenprogramm mit einer Hüpfburg für die kleineren Besucher und einer Fahrzeugschau für die "etwas älteren Gäste" sorgt

neben der Musik für einen schönen Vormittag bei der Feuerwehr.

Zu zivilen Preisen können Getränke, Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen erworben werden.



Über einen regen Besuch von nah und fern würden sich beide Gruppen sehr freuen.



Fotos anbei, alle: Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen. Diese Fotos dürfen nur im Rahmen der Berichterstattung zu dieser Pressemeldung unter Nennung

der Quelle verwendet werden.