Mitgliederversammlung des FCL

In diesem Jahr gedachten die Mitglieder mit einer Schweigeminute ihrem ehemaligen Mitglied Gerhard Schmidt. Anschließend ließ der 1.Vorsitzende das vergangene Jahr Revue passieren und hob dabei die Höhen und Tiefen aus dem Vereinsleben hervor. Ein freudiges Ereignis waren zudem die vielen Ehrungen in diesem Jahr:5 Jahre dabei; Iven Ahlborn, Dominik Breitenherdt, Petra Freimann, Ariane Glade, FrankSemisch, Timo Breitenherdt10 Jahre dabei; Antonia Ahlborn, Gisela Vogel15 Jahre dabei; Susann Behrendt20 Jahre dabei; Ann-Kathrin Henke25 Jahre dabei; Torsten Borsum, Annette und Heiko Büttner, Gabriele und Henry Hecht,Dieter, Benjamin, Patrick und Christa Lockemann, Jasmin Munke30 Jahre dabei; Heinz Gollin35 Jahre dabei; Michael Kupka, Margrit Schmidt, Siegfried Munke, Klaus und Thomas LampeIm Anschluss daran wurde der Kassenbericht von Jessica Amberge vorgetragen, woran die Kassenprüfer keine Beanstandung hatten und somit der Vorstand entlastet werden konnte.Bevor es dann mit den Grußworten der Gäste weiterging, meldete sich der 1. Vorsitzende Siegfried Munke noch einmal zu Wort und legte nach einer kurzen Ansprache aus persönlichen Gründen sein Amt als 1. Vorsitzender nieder und übergab das Kommando an den 2. Vorsitzenden Heiko Ahlborn, der sofort die Leitung übernahm. Kurz danach stellte auch die Kassiererin Jessica Amberge aus ähnlichen Gründen ihr Amt zur Verfügung, welches ab sofort kommissarisch von Werner Schollmeyer übernommen wird.Die Ratsmitglieder Frau Nowak und Herr Apportin bedankten sich für die vielen musikalischen Eindrücke der letzten Monate und wünschten dem Verein weiterhin gutes Gelingen und richteten die besten Grüße von der Stadt Laatzen aus.Um 19:30 Uhr wurde der offizielle Teil der Mitgliederversammlung beendet.Die aktiven Spieler freuen sich auf den nächsten Übungsabend, der wie gewohnt in den Räumen des „Musikpalastes“ Grundschule Rathausstraße zu Alt-Laatzen, ab 18:30 Uhr stattfindet. Passive Mitglieder und auch Gäste sind stets herzlich willkommen.