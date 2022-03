Mitgliederversammlung des Fanfaren-Corps Laatzen e.V.

Bei der Mitgliederversammlung 2022 blickten die Mitglieder des Fanfaren-Corps Laatzen e.V. in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Nach seiner Begrüßung aller Gäste, führte der Vorsitzende Rainer Binnewies mit seinem ausführlichen Jahresrückblick durch den Abend und schaffte einen respektvollen Ausgleich zwischen der aktuellen Situation in Europa und dem kulturellen Stellenwert des Vereins.Neben Grußworten von Anette Novak und Maren Lecke, sprach auch Laatzens Bürgermeister Kai Eggert zu den anwesenden Mitglieder*innen.Er entschuldigte seine verspätete Ankunft, für die aber alle Gäste Verständnis hatten.Denn aktuell, so Eggert, ist der Bahnhof Hannover Messe/ Laatzen der bundesweite Ankunftsort für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.Die Berichte des Künstlerischen Leiters Kevin Binnewies und der Kassenwartin Kerstin Duhr, waren ein Hinhörer.René Reetz führte in seinem Amt als zweiter Vorsitzender führte die Mitliederehrungen durch. Für 5 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:Nadine Grevy, Jana Kollmannsperger, Markus Sonmer und Phil Savier.Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Kevin Binnewies geehrt und für 35 Jahre Vereinstreue wurde Manuela Schneck geehrt.Die rund zweistündige Sitzung zeigte allen Gästen, dass das Fanfaren-Corps Laatzen ein wichtiger Bestandteil des Kulturangebots, auch über den Tellerrand der Region Hannover, bleibt.Das allein dank der Mitgliedern*innen, die den Verein mit Kreativität und viel Einsatz am Leben halten.