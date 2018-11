"Lieblingsbücher vom Buchhändler ihres Vertrauens!"

Laatzen : Buchhandlung Decius |

Der Deutsche Hausfrauen-Bund Ortsverband Laatzen e.V. lädt ein!

Die Mitarbeiterinnen der Buchhandlung Decius aus dem Leine-Center in Laatzen stellen uns ihre ganz persönlichen Lieblingsbücher aus den Neuheiten des Herbstes 2018 vor. Um uns ein wenig Orientierung in der Fülle der Neuerscheinungen zu geben, treffen sie für uns ihre ganz persönliche Auswahl und stellen die spannendsten, lustigsten, bewegendsten und interessantesten Titel vor.

Freuen Sie sich auf einen schönen Leseabend mit persönlichen Favoriten aus einer großen Auswahl von Büchern.

Aus organisatorischen Gründen musste kurzfristig umdisponiert werden. Diese Veranstaltung findet direkt in der Buchhandlung Decius statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Gäste sind wie immer recht herzlich willkommen und zahlen 3,00 € Gästebeitrag. Infos gibt gerne Ingrid Pawelczak unter Tel. 0511/82 70 73.