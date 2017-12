Lebendiger Adventskalender bei der Ortsfeuerwehr Rethen

Laatzen : Feuerwehr Rethen (Leine) |

Am heutigen Montag, den 11.12.17, öffnete die Ortsfeuerwehr Rethen ihre Türen für den lebendigen Adventskalender.

Die Kinderfeuerwehr hatte dies in diesem Jahr organisiert. Zur Eröffnung haben die Kinder gemeinsam mit den Gästen "In der Weihnachtsbäckerei" gesungen. Für die, die nicht so textsicher waren, wurde vorher der Text verteilt.Danach gab es warme Getränke und Weihnachts-Leckereien. Die Kinder konnten sich über dem Lagerfeuer Marshmallows warm machen.Später hat die Kinderfeuerwehrwartin Jessica Rotter noch eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen.Zum Abschied gab es dann noch für jeden der gut 30 Gäste einen, von der Kinderfeuerwehr gebastelten, Stern.