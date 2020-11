Laatzen - Was blüht den jetzt noch?

Vor Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, Blumen um diese Jahreszeit in ihrer Pracht zu bewundern. Früher hat man um diese Zeit Blätter und Pflanzen mit Eiskristallen angehaftet gefunden. Aber im Laufe der Jahre hat sich das Klima so verändert, das es in einigen Regionen ( Ländern ), mehr oder weniger vorkommt. Ich bin durch Rethen gezogen, habe mir Gärten und Vorgärten genauer angeschaut, und mich inspirieren lassen.