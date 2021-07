Laatzen - Kunst im Öffentlichen Raum

Der eine sagt das ist Kunst, der andere sagt das ist keine Kunst.Graffiti wird von vielen als Schmiererei angesehen.Aber Graffiti kann auch sehr schön sein, wenn auch nicht alles.Hier eine Mauer in der Stadt Laatzen, die 2018 entstand.1974 erfolgte die Eingemeindung der Orte Ingeln, Oesselse, Gleidingen und Rethen,nach Laatzen.Das vierte Bild zeigt das Wappen meines Ortsteiles Rethen.Die Rübe steht für die Zuckerfabrik,das Zahnrad für Industrie,und in der Mitter verläuft die Leine.Fotografiert an der Erich Panitz Straße in Laatzen.