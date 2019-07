Laatzen - Balkone

Beim Balkon handelt es sich um eine Plattform, die sich an einem Gebäude außerhalb der Wohnung befindet und die üblicherweise über das Gebäude hinaus ragt. Sie werden dabei immer von einem Geländer oder einer Brüstung eingerahmt.Nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete man grö0ere Balkone an den Wohnungen und man war bestrebt, sie immer an der Südseite eines Gebäudes als Aufenthaltsplatz im Freien zu platzieren. Sie werden oft als Standort für Kübelpflanzen und Blumen verwendet,Eine Loggia oder der französische Balkon bilden besondere Bauarten der Balkone.Während sich der Balkon jedoch außerhalb des Hauses befindet, liegt eine Loggia stets im Haus. Sie ist somit quasi eine Art Indoor-Balkon. Eine klassische Loggia ist an allen drei Seiten geschlossen.