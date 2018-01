Krimi-Lesung im Leine Laden in Laatzen am 25. Januar 2018

Laatzen : Leine Laden |

Spannende Unterhaltung verspricht die Lesung des Hannover-Krimis „Schöne Frau, tote Frau“ am 25. Januar 2018 im Leine Laden in Laatzen. In dem Kriminalroman mit Thriller-Elementen geht es um einen geheimnisvollen Frauenmörder im Umfeld einer psychiatrischen Klinik, der jeweils am Tatort ein Grablicht und eine Spielkarte zurücklässt.

Autor und Vorleser des Krimis ist der Psychiater Thorsten Sueße, der in seinem beruflichen Alltag regelmäßig mit der Polizei Hannover zusammenarbeitet und diese Insider-Kenntnisse realitätsnah in seine Kriminalromane einbaut. Sueße hat außerdem langjährige schauspielerische Erfahrung, die er nutzt, um seine Lesungen stimmlich sehr abwechslungsreich und mitreißend zu gestalten.

Die Krimi-Lesung beginnt um 16:00 Uhr, der Eintritt kostet 9 €. Veranstaltungsort ist der Leine Laden, Marktplatz 7, 30880 Laatzen.