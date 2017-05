Freies Fanfarenkorps Alt-Laatzen e. V. 1991 startet in die diesjährige Schützenfestsaison!

Bereits am kommenden Sonntag den 06.05.2017 ist das Freie Fanfarenkorps Alt-Laatzen zu Ihrem ersten Schützenfest in diesem Jahr zu Gast im Landkreis Peine.Dazu Wolfgang Petersen, 1. Vorsitzender:„Die Vorbereitungen auf die kommende Schützenfestsaison sind wie jedes Jahr hervorragend gelaufen. Wir haben in den letzten Wochen umfangreiche Reparaturarbeiten an Uniformen und Instrumenten vorgenommen. Unser Musikerteam hat sich wieder intensiv auf die Anforderungen unserer dynamischen Spielweise vorbereitet und bei unseren „Konditionsübungsabenden“ die nötige Ausdauer und Kraft erarbeitet. Auch unsere neuen Mitspieler sind bereits Top Fit und haben die letzten Wochen mit fleißigem Üben verbracht.“Das Freie Fanfarenkorps Alt-Laatzen wird in diesem Jahr wieder bei rund 15 Schützenfesten musikalischer Gast sein. Unter vielem anderen, in diesem Jahr natürlich auch wieder beim größten Schützenfest der Welt in Hannover.Nach den umfangreichen Instrumenten-Restaurationsarbeiten in Eigenleistung, stehen jetzt auch wieder Leihinstrumente für Anfänger zur Verfügung. Wer Lust hat mal ein Instrument auszuprobieren, oder Teil des bekannten Alt-Laatzener Musikerteams werden möchte, findet alle Informationen dazu auf der, ebenfalls modernisierten, Internetseite des Freien Fanfarenkorps Alt-Laatzen.