Eine kleine Tradition: Zum 3.Mal Zeltlager der Jugendfeuerwehr Laatzen in Schladen

Bereits zum 3.Mal besuchte die Jugendfeuerwehrder Stadt Laatzen den Ort Schladen im Vorharz, auch dieses Jahr hatten wieder über 60 Mädchen und Jungen die Zelte dort aufgeschlagen.Bei durchwachsenem Wetter verlebte die Gruppe dort fünf abwechslungsreicheTage.Am Donnerstag lernten die neuen Teilnehmer bei einem Orientierungsmarsch durch Schladen ihre Umgebung für die "Fünf Tage Kurzurlaub"näher kennen. Ein Eis bei Nino an der Okerbrücke war dabei natürlich Pflicht. Den Abend verbrachten die Mädchen und Jungen dann in"ihrer Zeltstadt am Badeteich".Den 2.Tag nutzten die Laatzener um sich fit für die Prüfung der Jugendflamme (Ausbildungsnachweis in Form eines Abzeichens für Mitgliederder Jugendfeuerwehr) zu machen. Knoten und Stiche übten die Jugendlichen unter den Augen der Betreuer ebenso wie die Handhabung vonWasserentnahme über ein Standrohr. In der Straße Am Badeteich sicherten die Jungen und Mädchen eine fiktive Unfallstelle ab. Letztendlicherhielten alle Jugendlichen nach einer kleinen Prüfung die Jugendflamme. Mittendrin besuchten Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald, seinVize Jörg Peters und Stadtrat Axel Grüning die Jugendlichen aus allen vier Ortsteilen der Stadt Laatzen. Alle drei Gäste überbrachten Grüße ausLaatzen und überreichten einen "kleinen Umschlag mit etwas Geld für ein Eis".In den folgenden Tagen nahmen die Laatzener auch am Schlauchbootrettungscup der Schladener DLRG teil, spielten Beachfußball oder startetenabends zu einer Nachtwanderung. Langeweile kam am Badeteich nicht auf. Eine Lagerolympiade und ein Kinoabend sorgte ebenfalls für reichlichProgramm während der fünf Tage im Vorharz.Am Montag wurden dann die Zelte eingepackt und alles auf die Fahrzeuge verstaut, ab ging es dann zurück nach Laatzen.Fünfzehn Zelte hatten die Laatzener selbst mitgebracht. Zwölf davon Schlafzelte für alle Jungen und Mädchen aus Gleidingen, Ingeln-Oesselse,Rethen und Laatzen, zwei für die Küche und ein weiteres für die Betreuer. Glücklicherweise hatte die Jugendfeuerwehr aus Derenburg/LandkreisHarz ein großes Zelt von ihrem Kreiszeltlager am Wochenende davor stehen lassen. So hatten die Laatzener während ihres Aufenthaltes beileider durchwachsenem Wetter eine weitere Unterkunft im Trockenen für Sport und Spiel. Vielen Dank dafür in Richtung Sachsen-Anhalt.Groß war dieses Jahr das Medieninteresse an der "kleinen Tradition des Zeltlagers in Schladen". Vom Anzeigenblatt und der Goslarschen Zeitungkamen Mitarbeiter vorbei, fotografierten und berichteten in den beiden Zeitungen.Fotos: Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen. Diese Fotos dürfen nur im Rahmen der Berichterstattung zu dieserPressemeldung unter Nennung der Quelle verwendet werden.--