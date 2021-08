Diskussionsveranstaltung im Mitmachgarten am Park der Sinne

Laatzen : Mitmachgarten |

Im Rahmen des Demokratie leben!-Projektes “Wem gehört die Welt?” führt der Mitmachgarten a m Park der Sinne in Laatzen unterschiedliche Veranstaltungen

durch. Inhaltlicher Schwerpunkt ist das Themengebiet Boden, welches aus

verschiedenen Blickwinkeln durchleuchtet wird.



Im August soll in diesem Rahmen die Frage erörtert werden, ob und inwieweit eine geteilte Nutzung von Flächen in Form einer Allmende (Commons)

funktionieren kann und welche Grenzen diese Konzepte haben.



Allmende sind eine sehr alte Form der Landnutzung, welche in ländlichen Regionen weit verbreitet waren. Die Nutzung von Gemeinschaftsflächen war unter Dorfbewohner*innen mit eigenen gesetzten Regeln alltägliche Praxis. Eine berühmte Schrift mit dem Titel “Tragik der Allmende” hat die Idee hinter

geteiltem Land angezweifelt. Es wurde die These in Wirtschaftswissenschaften manifestiert, dass diese Form immer zu einer Übernutzung der Flächen und einem langfristigen Kollaps führen würde.



2009 erhielt die Wissenschaftlerin Elinor Ostrom als erste Frau den Wirtschaftsnobelpreis für die Widerlegung dieser fest verankerten These. Mit gewissen Prinzipien sind auf der ganzen Welt erfolgreiche Gruppen zu finden, welche Güter auf kluge und nachhaltige Weise teilen.