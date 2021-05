Der Laatzener Maler " hunderthoyer" und Corona

Corona erwischt uns alle irgendwo, ob nun das Toilettenpapier ausverkauft ist oder der Theatersaal nicht mehr betreten werden darf, die Kinder in Quarantäne sind und die Eltern kein Geld verdienen. Aber es gibt sie, die unermüdlichen Zeitgeister, diejenigen, die es mit der Kunst schaffen, für uns den Corona-Stress zu relativieren. Künstler, die Bilder und alles andere Schöne schaffen, sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft und leisten einen unbezahlbaren Beitrag, um den Zusammenhalt gerade während der aktuellen Herausforderungen zu fördern.Wer sind diese Menschen, oder sagen wir, Helden des künstlerischen Alltags?Wir, die Laatzener Eltern und ganz viele Kinder, kennen diesen Tausendsassa ganz genau: Den „hunderthoyer“ aus der Leinestadt Laatzen.Der Name „hunderthoyer“ ist dem sehr farbintensiv-überraschenden und anspruchsvollen Malstil zuzuordnen - in Anlehnung an den Künstler Friedensreich Hundertwasser – wodurch der Name „hunderthoyer“ absolut passend ist.Die Bilder während der Corona-ZeitBeginnen wir mit einem Zitat von Prof. Gerald Echterhoff zum Thema Corona und physische Distanz: „Wollen wir vielleicht Chancen für soziales Experimentieren ergreifen, andere, neue Möglichkeiten der Kontaktaufnahme ausloten?“ Hier setze ich mit meiner eigenen Betrachtungsweise an, die jedes Bild erfordert. Jeder Bildbetrachter beurteilt ein Bild vor dem Hintergrund eigener Lebenserfahrungen. Viele Künstler sagen ganz unzensiert, ihnen falle zu Corona nichts ein. Der Maler „hunderthoyer“ bewegt sich meiner Blickweise nach genau an dem Gedanken des Herrn Echterhoff entlang. Er möchte uns in eine Kontaktaufnahme lotsen die es erlaubt, das Coronavirus differenzierter zu betrachten. Die Farben setzen sich auffällig, für den Laien gar anstößig, an die Grenzen der Vernunft. Die Vernunft unseres Normalen. Aber in der Corona-Zeit ist nichts normal! Somit, lieber Herr „hunterhoyer“, aus meiner Sicht ein künstlerischer Volltreffer! Danke dafür!