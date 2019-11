Seinen Wahlnamen nahm er 1949 an.Verstorben am 19.02.2000 im Pazifischen Ozean an Bord der Queen Elizabeth II.Der Bahnhof wurde 1887 erbaut, und ist mit den Jahren nicht mehr sehr ansehnlich gewesen.Im Zuge der Expo 2000 wurde der Bahnhof dann von 1998 - 2000 renoviert.Er liegt genau in der Mitte auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover.Er zählt zu einer der schönsten 10 Bahnhöfen der Welt.