Annahme von Grünschnitt für das Osterfeuer in Rethen

Laatzen : Sportanlage Erbenholz |

Dieses Jahr wird für das Osterfeuer zusätzlicher Grünschnitt angenommen. Die Annahme findet am 13.4. zw. 10 und 12 Uhr an der Sportanlage am Erbenholz statt.

Es werden nur gebündelter Astschnitt und unbehandeltes Holz, welches höchstens armdick sein darf, angenommen.