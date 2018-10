Anzeige

Zwei Tage im Oktober und ein paar Tage im November

heute am 30.10. ist Weltspartag, ein Wort, weiter nichts,

das war früher anders, an diesem Tag konnte man nämlich, obwohl erst 10 Jahre alt, und im Beisein von Erwachsenen Bankgeschäfte tätigen,



und die bestanden darin, dass man an diesem Tag sein Sparbuch nahm, damit zur Bank ging,



1 Mark einzahlte und dafür einen besonderen Stempel ins Sparbuch bekam,



und, was viel wichtiger war, einen Pfennig geschenkt zu bekommen, keinen gewöhnlichen, sondern einen aus Gold, was nicht ganz stimmte, denn er sah nur so aus, doch das reichte aus, um unbedingt einen davon zu ergattern



böse Zungen behaupteten damals schon, es sei typisch für eine Bank, Gold zu versprechen und dann nur etwas angemaltes zu liefern,



etwas später erhielt man sogar eine Münze, auch keine echte, sondern eine aus Kunststoff

doch die gibt es heute auch nicht mehr



da ist der Reformationstag interessanter, denn der ist in Niedersachsen ab sofort gesetzlicher Feiertag



eigentlich könnte man ihn für einen Gegenbesuch in Nordrhein-Westfalen nutzen, um einzukaufen, das machen sie bei uns ja auch, wenn sie Feiertag haben, und wir nicht, und natürlich sind sie immer herzlich willkommen, und ich denke, sie werden das an Allerheiligen am 1. November auch wieder machen



am 11.November werden sie wohl zu Haus bleiben, dann ist Martinstag, und noch wichtiger, um 11:11 Uhr beginnt die 5. Jahreszeit, Prinz Karneval lässt bitten, da geht man nicht in Niedersachsen einkaufen



Karneval kann man natürlich auch an der Leine feiern, wird ja auch gemacht, aber so richtig gehört er nicht hierher,



alles Blödsinn werden jetzt die Jecken in Köln und Mainz sagen, man muss ihn nur zulassen, stimmt, aber das geschieht im Rheinland nun mal am ehrlichsten, und manchmal beneide ich die Kölner und co dafür ein bisschen, doch so ist das nun mal



was uns bleibt sind mit Volkstrauertag, Buß- und Bettag und Totensonntag, Tage der Demut und der Trauer, und somit ist der November für uns ein stiller Monat, der uns behutsam in die Adventszeit führt,



vor allem am Totensonntag sieht man jetzt mehr Menschen als sonst im Jahr, die ihren Gedanken nachhängend einen Friedhof besuchen, der Ewigkeitssonntag, wie er auch genannt wird, lässt uns vielleicht nicht die Ewigkeit dieser Situation erkennen, wenn wir vor einem Grab stehen



aber vielleicht sagen wir jetzt, ich werde an Dich denken, in meinem Herzen lebst Du weiter,



mehr kann man nicht tun,



dieser Abschied ist endgültig, keine Scheidung, keine Trennung ist im Leben so unabänderlich



den Satz "ich will dich gar nicht wiedersehen" sagt sicher niemand auf einem Friedhof, da gehört er auch nicht hin, und den November brauchen wir dafür auch nicht, eher schwerwiegende Gründe, aber dieser Wunsch wird nicht immer erfüllt, weil der Zufall, oder das Schicksal manchmal anders entscheiden



doch ein Satz ist noch schlimmer,



wer sich selbst auferlegt



"ich darf Dich nie wiedersehen", erklärt sich das schlimmste, was man sich selbst antun kann



wer sich ein solches Verbot auferlegt, will das eigentlich gar nicht, nicht mal im Ansatz, und lässt dem Zufall sogar eine Chance, und ein Hintertürchen offen



und handelt dennoch gegen sich selbst, verletzt die eigene Seele, sein Herz und sein Leben



doch die Angst, vor dem, was wäre, wenn wir unser Verbot aufheben würden, hindert uns daran, es auch zu tun,



das können durchaus gut gemeinte Gründe sein, die vielleicht anderen nützen, aber niemals uns selbst,



und ein selbst auferlegter Abschied für immer ist, wie es in einem Lied von Katja Ebstein heißt, ganz sicher ein bisschen wie sterben, wenn nicht sogar Selbstmord auf Raten,



und das alles auf Grund einer fürchterlichen Entscheidung, die niemand gutheißen kann,



am wenigsten wir selbst

Gefällt mir