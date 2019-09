Anzeige

Wenn eine gute Fee die Äpfel streichelt

September



der 31. August 2019 fiel auf einen Sonntag, und mit der neuen Woche begann der September, der Mai des Herbstes, er ist der erste Monat nach der Sommerzeit der ein R im Namen hat und dieses R in den Monatsnamen wird uns über das Jahr hinaus, bis in den April begleiten als Hinweis für die eher kalte Jahreszeit, in der man sich nicht mehr auf Stein und Erde setzen soll, und nach der Überlieferung die Zeit ist, um neu nachzudenken, und wenn das Korn eingebracht wird, die Spreu vom Weizen zu trennen und eventuell das Leben neu ordnen



die Tage werden im September noch einmal etwa 2 Stunden kürzer, und viele wollen jetzt alles was im Sommer liegengeblieben ist, erledigen oder zu Ende bringen, vielleicht, weil man mehr Zeit hat, zumal die Freibäder auch so langsam schließen, in unserer Jugend war das regelmäßig am 15. September der Fall, und das blieb so bis zum 14. Mai des nächsten Jahres, doch es gab ja Seen und Teiche, so dass man die Badesaison um 2 Monate verlängern konnte, und als ob das nicht reichte, nahmen wir uns jedes Mal im September vor, diese Zeit noch um 2 weitere Monate zu verkürzen, indem wir bereits im März wieder schwimmen gehen wollten, sofern das Wetter es zuließ und die Teiche nicht zugefroren waren, doch auch, wenn das nicht der Fall war, haben wir das nie geschafft, nicht ein einziges Mal, doch noch ist es draußen ohne dicken Pulli auszuhalten, denn nach wie vor haben wir einen gefühlten Sommer, das gab es auch früher schon, und da immer jemand einen Plattenspieler dabei hatte und dazu Platten von Tony Christie mit "Septemberlove" und"Sweet September", oder ähnlich war alles bestens in Ordnung



Weihnachtsgebäck wurde damals noch nicht angeboten, doch das änderte sich schnell, heute kann man in Hannovers Bauch, der Markthalle schon Ende August, Christstollen und Lebkuchen kaufen, und nach Angaben der Branche machen die Menschen auch Gebrauch davon und kaufen jetzt mehr Zimtsterne und ähnliches als im Dezember



der Himmel ist strahlend blau, und die ersten Drachen fliegen, jetzt hält es keinen Laubenpieper mehr zu Haus, denn es ist Erntezeit für Rotkohl, Birnen, Äpfeln, Kürbis und Radieschen, und vieles mehr, und der September gilt als der Monat, der den vergangenen Mai noch einmal einlädt, sein Lächeln zu zeigen, das war nicht immer so, es gab auch Septembervarianten, die den Menschen das Blut in den Adern gefrieren ließen

und trotzdem passt es genau hier über einen Streit zu berichten, über den man schmunzeln kann, und zwar zwischen Kanada und Finnland, denn vor Jahren erklärte der kanadische, Einwanderungsminister, dass der Weihnachtsmann in der kalten Jahreszeit ab sofort in Kanada zu Haus sein soll, und nicht mehr in Finnland,



doch dazu im Dezember mehr



was gibt es noch zu sagen, über Weltpolitik so einiges, aber kaum etwas Gescheites, außer vielleicht, das die UEVA auf ihrer Exekutivsitzung die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024 der Herren an Deutschland vergeben hat.



Caspar David Friedrich, ein deutscher Maler der Romantik, wurde im Jahr 1774, vor 245 Jahren, am 5. September in Greifswald noch im "Heiligen Römischen Reich", dem heutigen Deutschland geboren, so ist es jedenfalls überliefert



interessant ist auch, dass der September den Mai als Hochzeitsmonat abgelöst hat, mit der Begründung, er biete eine verlässlichere Wetterprognose als der Wonnemonat, diesen Vergleich verstehe ich nicht so ganz, der Mai war eigentlich nie der große Favorit zum Heiraten, eher zum Verlieben, im Gegensatz zum Juni, wie schon Wilhelm Busch meinte, doch lt einer Umfrage würden sich die meisten Brautpaare heute für eine Hochzeit im September entscheiden, wenn die erste Weinlese beginnt, aber auch ohne, dem Winzer ist das nicht egal, er muss abwarten, bis die Rebsorte und der Boden die Lese zulassen, wann das genau sein wird ist oftmals eine schwierige Entscheidung, bei dem ihm die Natur allerdings einige Hinweise gibt



es ist Frühherbst, wenn Holunder und Birnen reif sind, erst jetzt sollte die Weinlese beginnen, und die wird sich über den September hinaus auch über den Oktober hinziehen, bei einigen Sorten auch länger



das gleichzeitig mit der Ernte die Spaghetti reif sind, ist dagegen ein Uraltwitz



doch das alles ist im Moment nicht so wichtig, wir wollen jetzt den September genießen, und wie schon gsagt, eine Zeit erleben, in der eine gute Fee kommt, und die Äpfel verzaubert,



und ich denke, das ist eine ganze Menge, und wenn wir dazu all die kleinen Glücksmomente haben werden, die wir jetzt, und eigentlich immer so sehr brauchen, können wir einen schönen Monat erleben



und das wünsche ich Ihnen, gespickt mit sehr viel Mailächeln, weil vielleicht ein Wunsch wie im Mai in Erfüllung gegangen ist, und das uns in den Oktober geleitet



in den bunten Herbst



Gerd Szallies ©

