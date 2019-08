Anzeige

wenn das Wasser blüht

August,

sieben Monate eines Jahres sind Vergangenheit, das ist viel, die älteren unter uns fragen sich jetzt "Wo ist die Zeit geblieben" das machen die jüngeren nicht und das müssen sie auch nicht machen,



wie dem auch sei, wir haben August, und im Obstgarten ist jetzt Erntezeit, und die kann sich hinziehen, denn Äpfel, Birnen, Pflaumen sowie Mirabellen und Aprikosen sind nun mal nicht alle gleichzeitig reif, und die Haupternte ist es jetzt auch noch nicht, auf keinen Fall sollte man nun unreifes Obst essen, und darauf dann womöglich noch kaltes Wasser trinken, weil genau das jetzt blüht, was dem Magen nicht bekommen würde,



so jedenfalls wurden wir als Kinder mit eher mäßigem Erfolg davon abgeschreckt, solches zu machen,



für die meisten ist der Urlaub zu Ende, und ich war erstaunt, dass in unserem Umfeld doch einige nicht die spanischen Inseln oder die Karibik besucht hatten, sondern zu den Festspielen nach Salzburg gefahren sind, um "Jedermann" oder Mozarts Don Giovanni zu sehen und zu hören, einschließlich der unsterblichen Arie "Reich mir die Hand mein Leben", und sie brachten wieder eine nette Geschichte mit, sie ist nicht neu, aber sie hat es in sich,



denn unweit von Salzburg gibt es die Gemeinde Himmelreich, die wegen ihres Namens besucht wird, vorher aber gibt es ein kleines Ritual, denn man besteigt einen Bus und sagt zu dem Fahrer,



"Bitte einmal Himmelreich und zurück"



wer den Urlaub zu Hause verbracht hat, war vielleicht mit der Familie im Zoo, und will die Zeit der Sternschnuppen auch vom heimischen Balkon aus erleben, und dabei hoffen, jeder für sich, dass ein wunderbarer Wunsch in Erfüllung geht, und "Reich mir die Hand, mein Leben" wäre doch ein Wunsch, wie er schöner kaum sein könnte,



doch auch sie hatten nach dem Zoobesuch uns etwas zu sagen, und sie bestätigten, vielleicht inzwischen aus Erfahrung, dass wirklich niemand einen Pinguin betrachten und gleichzeitig schlechte Laune haben kann



es geht nicht



die Freibäder sind jetzt gut besucht, und wer einen Pool im Garten hat, macht auch Gebrauch davon, warum auch nicht, dazu ist er da



In Hannover findet jetzt und nach Angaben der Veranstalter mit dem Maschseefest Deutschlands größtes Seefest statt, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, das die Lokalpatrioten vom Steinhuder Meer oder dem Bodensee das etwas anders sehen, aber das ist normal



nicht grad als Urlaub würde ich das jährliche Open Air in Wacken bezeichnen, das 2019 vom ersten bis dritten August stattfindet, und in diesem Jahr sein 30jähriges Bestehen feiert, außerdem wurde es von der Heavy Music Awards zum "Best Festival" erklärt, und wenn eine Menge Menschen eine Menge Spaß dabei haben, ist das auch völlig okay



doch ein bisschen Melancholie stellt sich bereits ein, die Tage werden merklich kürzer, vom 1. August bis 31. August an gerechnet um 2 Stunden, und der August hat einen anderen Himmel als der Juli, jetzt ist die Zeit der großen weißen Wolken gekommen, denen man ja lt. Nana Mouskouri hinterher schauen und zu träumen anfangen soll und von denen man sagt, sie tragen bereits den Schnee des kommenden Winters in sich, vielleicht dadurch inspiriert sind die Mauersegler im August die ersten, die uns in Richtung Süden verlassen, und hoffentlich im Mai des nächsten Jahres gern und in großer Zahl wieder da sind,



der August, eine Zeit, die den Abschied ankündigt ? sonst nichts?



nein, das ist zu wenig, meinte eine Nachbarin, schau Dich um, es gibt doch so vieles, das uns hilft, den August zu genießen, schwang sich aufs Fahrrad und fuhr zum Picknick



Gerd Szallies

