Wann ist Frühling

das kommt u.a. darauf an, wo man lebtDie drei gefühlten Phasen einer Jahreszeit, ohne jeglichen Anspruch auf wissenschaftliche Vollkommenheit und Präzisiondas muss auch nicht seinVorfrühlinger wurde wunderbar beschrieben von Hugo von Hofmannsthal, doch sein schönes Gedicht kann ich nur über einen Link anbieten, die Copyrights werden hier sehr ernst genommen, und können teuer werden, wenn man unerlaubt etwas kopiert,deshalbwenn die ersten Schneeglöckchen und Wildkrokusse blühen beginnt mit dem Vorfrühling die erste Phase des Frühlings und das ist meist ab Mitte Februar bis Mitte März ausgehend von Deutschlands wärmster Ecke, dem südlichen Rheinland, der Fall,doch in diesem Jahr sind die Schneeglöckchen auch in Niedersachsen schon da, und bescheren uns eine sanfte Vorfühlungsstimmung, während es im Süden dazu noch etwas zu kalt istaber das wird sich ändern, nicht mehr lange, und der Frühling wird auch dort die Menschen glücklich machen, und die These erhärten, dass der Frühling grundsätzlich von Süden aus zu uns in den Norden kommt, mit etwa 40 Stundenkilometern pro Tag, so wie sich das gehört, noch aber kann man den Winter nicht abschreibenso etwa Mitte März geht der Vorfrühling in den Erstfrühling über, spätestens jetzt sollten die Frühlingsgefühle erwacht sein, sofern sie nicht ganz individuell von der Frühjahrsmüdigkeit daran gehindert werden, die Vorzeigepflanze des Erstfrühlings ist die Forsythie, wenn sie blüht, soll es keinen Frost mehr geben, so eine alte Bauernregel, und im April ist auch die Kirschblühte in vollem Gange, und Narzissen und Tulpen wagen sich farbenfroh ins FreieDer Erstfrühling oder auch Mittfrühling übernimmt die Regie bis ca. Mitte, Ende April, in seine Zeit fällt meist die Tag- und Nachtgleiche, die Spargelzeit beginnt und sie begleitet uns bis in die Sommerzeit, offiziell beendet ist sie am 24 Juni, am Johannistag,"dazu eine kleine Anmerkung, frischer Spargel wird immer öfter schon im März angeboten"Mitte April beginnt der Vollfrühling oder Spätfrühling, es ist die Zeit des Flieders und Vergissmeinnicht, und ich kenne niemanden, der all dies nicht liebt, jetzt sollten die Rosen im Garten zurückgeschnitten werden, am 21. und 22. April feiern wir das Osterfest, und im alten Land und sonst auch blühen die Kirschbäume,die Hexen tanzen in der Walpurgisnacht den Blocksberg im Harz rauf und runter, und wir hoffentlich gut gelaunt in den Maiam 1. Juni ist der Vollfrühling vorbei, und mit ihm der schönste Monat und die schönste Zeit im Jahr und macht fast übergangslos dem Sommer Platz, jetzt sollten alle unsere Obstbäume blühen, die Schwalben haben sich längst auf den Weg gemacht, oder sind schon da und mit sehr viel Glück sieht man vielleicht einen Maikäfer, und mit ein bisschen Glück hört man den Kuckuck rufen, wenn er mit dem Sommer die nächste Jahreszeit einleitet, und deren Himmel hat bereits ein anderes blauaber das dauert noch einige Zeit, und im Fernsehen ist immer noch Wintersport angesagt, doch die lange anstrengende Saison geht langsam zu Ende, das ist auch richtig so, sie hat Kraft gekostet, und so manche Abfahrt heißt nicht mehr "Downhill, sondern down in the Zaun, außerdem ist jetzt Valentinstag, zu dem man traditionsgemäß einem lieben Menschen etwas Schönes schickt, oder direkt schenkt, und ich hoffe, Sie haben alle eine passende Adresse, für diesen Tagdanach wollen wir den Frühling genießen mit all seinen Phasen und all unseren Sinnen, und wer das nicht allein machen will, findet vielleicht im Frühling den Weg zum Ende des Regenbogens, wo hoffentlich, und der Legende nach etwas trotzig, jemand auf ihn wartet, und sich vielleicht über einen Strauß Vergissmeinnicht freutdoch einen Regenbogen gibt es nicht auf Bestellung, wir müssen warten, bis einer entstanden ist, mit all seinen sieben Farben, und das geschieht wenn Sonnenstrahlen auf Regen treffen, und dann ist es hoffentlich wie im Leben, auf Regen scheint wieder die Sonne, und gemeint ist, wenn es nötig ist, zum Ende des Regenbogens zu gehen, hat man in der Vergangenheit etwas, oder sogar vieles falsch gemacht, und nun erhalten wir, weil das Gewitter vorbei ist und die Luft und unsere Herzen gereinigt hat eine neue Chance, etwas Wunderbares wiederzufinden, eines sollte man dabei aber nicht vergessen, dass es einfach ist, auf diese Weise das Glück zurückzuholen hat nie jemand behauptet, egal, zu welcher Jahreszeit, doch vielleicht hat man jetzt die meisten Chancenin der schönsten Zeit des Jahres,im FrühlingGerd Szalliesauch das ist Frühling