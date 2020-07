Anzeige

Mitte Juli

es ist Mitte Juli, der Tag begann mit blauem Himmel, und ein paar weißen Wolken, doch etwas war anders, die Schwalben flogen nicht wie sonst weit auseinandergezogen sondern in einem großen Pulk, so, als wollten sie sich schon sammeln, um bereit zu sein für die lange Reise in den Süden,



es war ein stiller friedlicher Morgen, und dann wurde mir klar, warum es so ruhig war, die Vögel sangen nicht mehr, nur eine Taube gurrte einsam vor sich hin, vielleicht war das die Tage zuvor auch schon so, aufgefallen ist es mir erst heute, wie dem auch sei, das Singen der Vögel werden wir erst im nächsten Jahr wieder hören, statt dessen schwebte gestern ein Heißluftballon über unsere Köpfe, und der fauchte nur wenn er wieder mit heißer Luft gefüllt wurde,



auf jeden Fall auch ein schöner Anblick, zumal er eher niedrig über uns hinweg fuhr, nur gesungen hat wohl keiner, was soll man in einem Heißluftballon auch singen, vielleicht eine Variante von "hoch auf dem gelben Wagen"



Gerd Szallies

