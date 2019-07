Anzeige

Juli, der erste Sommermonat

Juli, der erste Sommermonat des Jahres lässt keinen Zweifel daran, dass wir die zweite Jahreszeit erreicht haben,



die großen Ferien sind da, die Mücken auch, Bienen und Hummeln zeigen uns, so es sie denn noch gibt, wie sehr sie es lieben, mit uns eine Kirschtorte im Garten zu teilen, die Tour de France beginnt, und wirbt wie jedes Jahr via Fernsehen für einen Urlaub in Frankreichs traumhaft schöner Landschaft



die Wucht des Frühlings ist Vergangenheit, auch die als Grasmonate bekannten Monate Mai und Juni sind vorbei, jetzt beginnt die wärmste der vier Jahreszeiten mit den angeblich meisten Bauernregeln,



für alle Beerensorten ist jetzt auch in nördlichen Gebieten Erntezeit, genauso wie bei den selbstgepflanzten Tomaten, und die Geranien blühen in voller Pracht, sie werden zwar von Bienen und Hummeln angeflogen, doch zu einer Bestäubung kommt es nicht, denn der Duft der Geranien vertreibt Insekten und das gilt auch für Bienen und Hummeln

der Juli ist der Monat, in dem mehr als sonst Marmelade gegessen wird, wie man mir sagte, es ist die Zeit der langen Abende an denen man auf der Terrasse, dem Balkon, im Café oder auf einer Bank ein Eis schleckert, und eben auch Marmelade, davon gibt es allerdings nur eine einzige Variante, denn Marmelade darf nur aus Zitrusfrüchten bestehen, sollten noch andere Früchte drin sein, ist es keine Marmelade mehr, sondern Konfitüre



was zur Folge hat, das wir nur Erdbeerkonfitüre kaufen können, jedoch niemals Erdbeermarmelade

absoluter Renner bei Konfitüre ist wie jedes Jahr Erdbeerkonfitüre und ein Mix aus Früchten des Waldes



aber es gibt auch ausgesprochene Liebhaber von Orangenmarmelade, sie sind die Aristokraten unter den Naschkatzen, meist sind es Männer und sie bevorzugen und stehen für die besondere Lebensart, und am liebsten, so wurde scherzhaft gesagt würden sie die feinere Variante von Konfitüre inmitten von passendem Ambiente, wie zum Beispiel in einem Museum mit Genuss essen, und zwar während des Tages, nicht etwa nachts

naja, wer es mag,



auch Pflaumenmus muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, es gehört einfach dazu, und ist ein Klassiker für den Juli, obwohl die Haupternte im August und September ist, es erfreut die Menschen seitdem sie es herstellen können, und verursacht im Gegensatz zu Tomaten keinen Hormonstress, wie Kenner meinen

Pflaumenmus ist wie schon der Name sagt, weder Marmelade noch Konfitüre, sondern ein Mus, und seit ewigen Zeiten etwas für Feinschmecker, es kommt eigentlich immer gut an, denn es hat seinen natürlichen, jedoch sanften leidenschaftlichen Reiz über die Jahrtausende hinweg nie verloren

und das wird auch so bleiben



was jetzt wirklich stört sind große und kleine Fliegen, Ameisen, die erst jetzt zu ihrem Hochzeitsflug starten und Mücken, von denen es neuerdings auch bei uns mit der Tigermücke eine neue Variante gibt, etwas Schönes dagegen ist der Jubel, wenn jemand meint, er hätte einen Kolibri im Garten, der sich allerdings schnell als Schwärmer entpuppt, aber das macht nichts



am Himmel gleiten wenn der Himmel blau ist, dunkle und weiße Wolken nebeneinander durchs Firmament, und sorgen für den Sommerregen, oder eben nicht,

generell kann man sagen, der Juli ist ein schöner Monat, er ist nicht vollgestopft mit historischen Daten, dafür geprägt durch eine eher ruhige Zeit, wenn man mal von den Staus auf den Autobahnen absieht, wirklichen Stress jedoch verursachen lediglich geschätzte 5 % der Autofahrer, weil sie nach einer Stunde Fahrt wieder umkehren, um zu sehen, ob die Kaffeemaschine wirklich abgestellt ist, das gilt auch für Flugreisende, nur die können hoch über den Wolken nichts mehr daran ändern, sollte ihre Befürchtung wahr sein,



vor einem weiteren Fiasko wurden eifrige Fernsehgucker dezent gewarnt, als man fragte, wozu die Zahl 78 auf dem Führerschein gut ist, ich gebe zu, ich wusste es auch nicht, diese Zahl bedeutet, dass man seinen Führerschein auf einem Automatikwagen gemacht hat, und demzufolge kein Auto mit Gangschaltung fahren darf, wer es trotzdem macht fährt rechtlich ohne Führerschein, und das wissen auch unsere europäischen Nachbarn, und da man sich ohnehin hinsichtlich gesperrter Straßen gegenseitig das Leben schwer macht, könnten die Urlaubsträume auch dadurch ziemlich getrübt werden,



im übrigen ist der Juli ein Monat, indem wir vieles machen wollen, wozu im Rest des Jahres keine Zeit ist, etwas, das Erinnerungen zulässt, vielleicht an einen besonders schönen Urlaub, oder Geburtstag, ein unverhofftes Wiedersehen oder sonst wie



ein Grund mehr den Juli zu genießen, und das sollte man auch tun, damit auch die Erinnerung schön ist, denn bedenken Sie bitte,



im Winter werden Märchen erzählt, doch im Sommer werden sie gemacht



also manchmal



Gerd Szallies



©

