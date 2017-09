Ideen, Erfindungen, verändern unser Leben

im Fernsehen lief eine Folge von Terra X, und wir erfuhren, wie sich langsam aber sicher einige Affen zum Menschen wandelten,mit völlig anderen Verhaltensweisen, und vor allem mit Ideen, so gelang es, das Feuer zu beherrschen, weil einem Vorfahr von uns dazu ein Einfall eingefallen war,seit dem gab es viele Ideen und Erfindungen, und nicht immer dienten sie dazu, uns das Leben schöner zu machen,und im Moment scheint es wieder so, als sei diese Welt von allen guten Geistern verlassenwann gab es eigentlich die letzte schöne Erfindung, im Internet werden 577 als wichtige Erfindungen eingestuft, und sicherlich möchte man keine davon missen,doch die mir vorliegende Aufzählung beginnt erst mit dem Jahr 1440, als der Buchdruck erfunden wurdedie Zeit davor, einschließlich Stein- und Bronzezeit wird überhaupt nicht erwähnt, wohl aber die Erfindung von Nylon im Jahr 1936, vermutlich wegen der nun erhältlichen Nylonstrümpfedamit kam das Gespräch auf Mode, und Bernd meinte, im alten Rom hätten die Frauen lange Röcke getragen, während die Männer kurz gingen, was letztlich mit zum Untergang des römischen Reiches geführt hätte,womit wir beim Minirock angekommen waren, und jemand am Tisch meinte, den gäbe es seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, und das war eigentlich eine schöne Zeit,nun wollten wir genau wissen, wann jemand die Idee hatte, ihn zu erfinden und Bernd googelte so lange, bis er erfuhr, dass der Mini in diesem Jahr einen fast runden Geburtstag hat, denn als Geburtsjahr gilt das Jahr 1932,als er anlässlich der Uraufführung der Operette"Der Zarewitsch" von Franz Lehar, zum ersten Mal einem begeisterten Publikum gezeigt wurdeganz sicher trug er mit zu dem großen Erfolg der Operette bei,und in diesem Jahr wurde das gute Stück 85 Jahr alt,vielleicht wussten das ja einige,ich durfte es jetzt erst erfahrenGrund genug, ihm ein paar Worte zu widmender Grund seines Entstehens liegt viel weiter zurück, und hat unmittelbar mit der Evolution zu tundenn irgendwie, so scheint es, wurden und werden Menschen evolutionär gegenüber Tieren immer ein wenig bevorzugt,ein Beispiel dafür ist die FortpflanzungTiere, so meint man, haben dafür ihren Instinkt,zumindest den erhielten sie den gleich nach dem die Vermehrung über einfache Zellteilung abgeschafft wurdedoch Menschen wollten wohl von Anfang an mehr,und erhielten esnämlich Sexualität, sie war absolut Voraussetzung für die Erfindung des Minirocks und all den feinen Sachen, die mit der Zeit nötig wurden, damit die Schöpfung von allein, und vor allem mit Genuss weiter ging,ein Geschenk, das nur Menschen erhieltenund so könnte es sein, also rein theoretisch, das einem Mann mit so erfreulichen Zukunftsperspektiven ausgestattet, vor etwa 300.000 Jahren, also kurz nach Erlangung der Menschenwürde, an einem 12. September eine Frau über den Weg lief, die ihm gefiel, in die er sich verliebte, und umgekehrtmit ihr kam die Erotik zu den Menschen, und erst jetzt war das Paradies perfekt, doch erst 298.068 Jahre später, 1932, war die Zeit reif für besagten Minirock,gut Ding will Weile habenzwar gab es schon sehr viel früher Adam und Eva, die allerdings wenig zu der rasanten Entwicklung beigetragen haben, und sich außerdem wegen Äpfel klauen unbeliebt gemacht hatten,mit den bekannten Folgenegal,besagter Mann fühlte sich wie im Paradies, obwohl das inzwischen geschlossen war, und gab seiner Braut kurz vor der Verlobung einen erotischen Namen,denn erstens hatte sie keinenund zweitens, das durfte sie nicht selber machen,weil,ein Name wird einem gegebenund außer ihm war keiner daer nannte sie Marie Luise, und die moderne und schöne Kurzform dafür istMarlies,und am 12. September hatte sie jedes Jahr wieder ihren Namenstag, und das völlig frei von jeglicher Konfessionherzlichen Glückwunsch,und in diesem Jahr, sorry, weil ich erst heute wieder daran gedacht hab, ein paar Tage später, aber genau so herzlichnatürlich gab und gibt es auch andere Männer, mit anderen Frauen, und mit anderen Namen, und ähnlichen Geschichten, und natürlich sind alle seit damals so einzigartig, so verschieden, und so wunderbar,ob nun mit oder ohne Namenstageauch Äpfel klauen ist immer noch ein Straftatbestand,aber vertrieben wird deshalb keiner mehr,aber bleiben wir beim Minirock, der hatte tatsächlich seine große Zeit in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, und eroberte die ganze Welt,es gibt ihn zwar immer noch, aber den Menschen wurde damals auch die Fantasie gegeben, und so ist er inzwischen ein Teil von vielen Möglichkeiten geworden, und zwar ein schöner,ähnlich, wie rote Schuhe, auch wenn es Frauen gibt, oder eine, die sagt,"rote Schuhe habe ich nie gehabt"aber sich ein paar Gedanken über beide zu machen,ist immer noch schön,natürlich mit ein bisschen Augenzwinkernwegen der roten Schuheund warum begann das Ganze an einem 12. September ?warum nicht,ist doch ein schöner Tag,in einem schönen Monat-)))»♥« One Danse With You - TONY CHRISTIE »♥«