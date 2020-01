stille, ungestörte Entwicklung lassen,die tief von innen kommt,und durch nichts gedrängtoder beschleunigt werden kann:alles ist Austragen – und dann Gebären.Reifen wie der Baum,der seine Säfte nicht drängtund getrost in den Stürmen des Frühlings steht,ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte.Er kommt doch!Aber er kommt nur zu den Geduldigen,die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge,so sorglos still und weit.Man muß Geduld haben,gegen das Ungelöste im Herzen,und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben,wie verschlossene Stuben und wie Bücher,die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind.Forsche jetzt nicht nach den Antworten,die Dir nicht gegeben werden können,weil du sie nicht leben kannst.Und es handelt sich darum, alles zu leben!Lebe jetzt die Fragen,vielleicht lebst Du dann allmählichohne es zu merkeneines fernen Tages in die Antwort hinein.Rainer Maria Rilke