Es ist August

ein Sommermonat, der letzte Monat im Jahr ohne "R" und der Monat der Sternschnuppen mit Wunschpotential



doch ob wir den August wie noch vor einem Jahr auch genießen können, darf bezweifelt werden, das Coronavirus verlangt nach wie vor unsere volle Aufmerksamkeit, trotzdem sind im August Äpfel und Birnen reif, und wir wollen sie ernten, daran hat sich nichts geändert, wobei die Betonung auf "wir" liegt denn geklaut wurde zu allen Zeiten,



das wusste auch Theodor Storm, und schrieb wahrscheinlich im August des Jahres 1850 in Gedichtform eine Bitte, die er in der örtlichen Tageszeitung veröffentlichte , mit folgendem Wortlaut



die verehrlichen Jungen, welche heuer meine Äpfel und Birnen zu stehlen gedenken, ersuche ich höflichst bei diesem Vergnügen womöglich in soweit sich zu beschränken

dass sie daneben auf den Beeten mir die Wurzeln und Erbsen nicht zertreten



Ich hoffe, er hatte Erfolg





Gerd Szallies

