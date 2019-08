Anzeige

ein nicht wirklich ernstzunehmender Artikel über einen Sommerabend

zunächst war alles halb so schlimm, Bernd wollte grillen,



doch dann begann es zu regnen, erst nur ein bisschen, und dann so richtig, das konnte selbst der große Sonnenschirm nicht mehr abfangen, und da auch noch Wind aufkam, brüllte Ines, der Sonnenschirm haut ab, worauf Bernd ihn zur Seite ziehen wollte, da der Schirm jedoch inzwischen etwa 10 Liter Wasser aufgenommen hatte, mit einem Ruck, was zur Folge hatte, das ich die 10 Liter Wasser ins Genick kriegte, aber Freunden verzeiht man ja alles, und dem Bier war ja nichts passiert, allerdings mussten wir jetzt alles ohne deftige Unterlage trinken, doch wir opferten uns, schon allein, um den Gastgeber nicht zu kränken, man weiß ja, was sich gehört,



noch hatte allerdings keiner etwas getrunken, es herrschte auf einmal eine nichts Gutes verheißende Stille am Tisch, der Grund war schnell gefunden, es ging ums Biertrinken an sich, und vor allem, wie viel , und ums Autofahren, nicht jetzt und heute, nein, am nächsten Tag, Kurt meinte, er würde vorsichtshalber einen Test machen, im Internet ständen haufenweise Promillerechner zur freien Verfügung, worauf Klaus meinte, das sei alles Blödsinn, denn es gäbe so vieles, was berücksichtigt werden müsse, es reiche nämlich nicht aus, nur anzugeben, wie viel man bereits intus hätte, es geht auch um Kondition, Krankheiten und Ärger mit dem Finanzamt , und Frauen hätten eher einen Schwips als Männer



Bernd sagte, er hätte mal mehrere Promillerechner ausprobiert, und jeder hätte ein anderes Ergebnis errechnet, diese Rechner seien nur was für die Tonne



Kurt meinte, er hätte auch mal so einen Rechner befragt, und als erstes verlangte er



"Bitte wählen Sie Ihr Geschlecht",



er fing an zu lachen, und meinte, als wenn man hier die Auswahl hätte, Klaus sagte wieder Blödsinn, und er hätte da eine bessere Quelle, und fing auch an zu lachen, nämlich die Schwiegermutter seines Bruders, die allerdings keinen Führerschein hatte und auch niemals selbst Auto gefahren ist,



egal, sie hatte ein einfaches Rezept, das hätten ihr bereits in den 60er Jahren gestandene Männer erklärt, und was sollte daran nicht mehr stimmen,



und das geht so:



also, man trinkt etwas alkoholisches, so wie wir es hier auch vorhatten,

dann geht man ins Bett

und dann schläft man,

und dann ist das weg,



und die Runde schwankte zwischen lachen und lächeln,



aber Bernd hatte noch einen auf Lager



Bier und Bierbauch,



also sagte er, er wolle mal mit einer offenbar nicht auszurottenden Meinung Schluss machen

nämlich mit der Behauptung, Bier macht dick , und man kriegt davon dünne Beine

und demzufolge



wer kein Bier trinkt, nimmt ab, von den Beinen mal ganz zu schweigen

diesmal zitierte er einen Bekannten der Schwiegermutter, und der wäre aufgrund eines Selbstversuches zu einem völlig anderen Ergebnis gekommen

denn,

er hätte mal einen ganzen Tag , Sie haben richtig gelesen, wirklich einen ganzen Tag kein Bier getrunken,

und?

nicht abgenommen, nicht ein Gramm

so etwas machte er nie wieder,



statt dessen machte er einen Rückzieher,



denn das Ganze sei ein Witz gewesen, mehr nicht,

und das nahmen wir ihm auch ab,

denn wie schon gesagt



man weiß ja, was sich gehört

Gefällt mir

2

Diesen Mitgliedern gefällt das: