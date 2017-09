Die Stahlraddepesche 03.2017

Unsere neue Stahlrad-Zeitung ist online...Hier der aktuelle Link: http://www.stahlradlaatzen.de/depesche/Depesche-03... Wieder mal randvoll mit lesenswerten Sachen aus dem „Stahlradland“, wie z.B. dem Stadtradeln, den 24h Rund um den Brelinger Berg, dem (B)rocken, dem Bundes-Radsport-Treffen in Hannover, unserem Sommerfest am Giftener See, der Tour hoch zum Stilfser Joch, dem Stahlradstammtisch, dem Fest der Sinne und noch vielem mehr. Es ist wirklich erstaunlich, was in den vergangenen drei Monaten so alles los gewesen ist…Natürlich gibt es auch wieder über Urlaube (und Urlauber) zu berichten. Dann blicken wir schon voraus auf unsere Vereinsmeisterschaft und viele Termine also, die ihr euch unbedingt merken solltet.Das Lesen der Depesche Nr.3 - 2017 und der älteren Ausgaben lohnt sich!