Die Schwalben sind zurück

heute, am 19.05 sahen wir sie in der Zeit zwischen spätem Nachmittag und frühem Abend zum ersten Mal in diesem Jahr,



ein wunderbarer Anblick



und wieder werden sie in unserer etwas entfernt lebenden Nachbarschaft brüten, wie schon seit vielen Jahren



und sie werden wieder, hoch oder niedrig, je nach Luftdruck, den ganzen Sommer über am Himmel ihre Kreise ziehen,



und es ist jedes Jahr ein Glücksmoment, sie zu sehen, und sich zu freuen, weil sie ganz einfach wieder da sind,



wiedersehen kann so schön sein



und ich denke, das sehen wir alle so,



genießen wir diesen Augenblick, und seien wir dankbar dafür

