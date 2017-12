Anzeige

Der Flohmarkt darf nicht sterben, Teil 5

doch er muss eine weitere Hürde nehmen, und vor Weihnachten läuft gar nichts mehr.

Der § 4 des Niedersächsischen Gesetzes über die Feiertage muss eben wegen der Feiertage noch etwas auf den Absatz 4 warten



und obwohl noch nichts entschieden ist



ein Dankeschön zu Weihnachten für die freundliche Unterstützung in Sachen Flohmarkt



an die Stadt Hannover,

an die Stadt Laatzen

und die Stadt Burgdorf

sowie an die die Region Hannover.

Und ganz besonders an die Landesregierung Niedersachsen,

an die Mitglieder des niedersächsischen Landtages

und an das Niedersächsische Wirtschaftsministerium.



Ich durfte mit Menschen sprechen, die Politik mit Herz machen wollen,

und das auf eine Art, die Respekt verdient.



Für mich waren die Gespräche eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte



und deshalb, und auch, weil Verständnis und Engagement wunderbare Geschenke sind

und so gut zu Weihnachten passen



an dieser Stelle



Danke

