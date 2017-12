Anzeige

Der Flohmarkt darf nicht sterben Teil 3

der Stand der Dinge am 6.12.2017 in der Region Hannover



und da ist immer noch nicht das letzte Wort gesprochen



die Region Hannover, als oberstes Verwaltungsorgan, hat bislang keine endgültige Entscheidung getroffen,



Tendenz allerdings negativ, und der Regionspräsident und Chef der Verwaltung Hauke Jagau befürchtet, dass der Schutz der Arbeitnehmer ausgehebelt werden könnte,



das ist sicher aller Ehren wert, aber das ein Flohmarkt am Sonntag Arbeitnehmerrechte einschränkt, kann ich nun wirklich nicht nachvollziehen,



zumal die Städte in der Region dem Anliegen der Bürger, den Flohmarkt zu erhalten, mehrheitlich positiv gegenüberstehen, und z. B. Burgdorf ihn auch weiterhin genehmigen will, und das wohl auch schaffen wird, allerdings mit einem kleinen Trick,



in Burgdorf argumentiert man, dass die Stadt mehrere Großveranstaltungen im Jahr durchführt, und während dieser Zeit ein Flohmarkt zwar als schmückendes Beiwerk aber letztlich doch als untergeordnet ansieht, und deswegen keine Bedenken hat, ihren Bürgerinnen und Bürgern eine liebgewonnene Institution auch weiterhin zu belassen



Hannover zeigt sich beispielhaft kämpferisch, und tritt federführend für den Erhalt der Flohmärkte ein,



Laatzen hält sich vornehm zurück, und wartet die Entwicklung ab,



hier würde ich mir mehr Engagement von Seiten der Stadt für den Erhalt wünschen,

auch die Bürgerinnen und Bürger in Laatzen sind gefragt, und sollten ihre Meinung äußern,



überall, auch hier, in myheimat,



Gerd Szallies

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: