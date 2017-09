Anzeige

Der Flohmarkt darf nicht sterben

die Menschen lieben ihren Flohmarkt



so etwas schönes darf nicht zerstört werden



aber dazu hatte ich ja schon mal einen Artikel



der Flohmarkt darf nicht sterben



wer das will, ist jemand ohne Seele und Herz



er sollte sich schämen



falls er noch ein wenig menschliche Gefühle in sich trägt



aber es gibt Menschen, die schämen sich nie

