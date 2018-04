Anzeige

Das Drama von Hannover

Der Staffordshire-Mischling Chico, der am Dienstag den 03.04.2018 in Hannover seinen 27jährigen Halter und dessen Mutter, die seit Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen ist, durch Bisse getötet hat, wird eingeschläfert.



Die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet am 07.04.2018 in einem ausführlichen Artikel über das Geschehen



in anderen Städten werden das andere Zeitungen machen, auch Radio und Fernsehen werden über Hintergründe berichten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen,



aus diesem Grund habe ich darauf verzichtet, die HAZ zu bitten, sie auch nur teilweise zitieren zu dürfen, und verweise lediglich fast kommentarlos auf den Bericht vom heutigen Tage



nur soviel



wieder einmal muss ein Hund für etwas herhalten, was Menschen verursacht haben



Gerd Szallies

